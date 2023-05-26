При действующем в этой стране режиме все повторится

Необходимо ликвидировать саму природу нацистской власти в Киеве, иначе конфликт на Украине грозит затянуться на десятилетия. Такое заявление сделал в пятницу, 27 мая, заместитель председателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев.

По словам политика, "этот конфликт очень надолго", он затянется на длительный срок, "это новая реальность, новые условия жизни".

Зампред Совбеза пояснил, что "пока там такая власть, будет, скажем, три года перемирия, два года конфликта, и снова все повторится", сообщает РИА Новости.

Ранее пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков заявил, что Россия рассматривает возможность только завершения специальной военной операции: обеспечения своих интересов, достижения стоящих перед Россией целей или посредством специальной военной операции, или иными доступными средствами.

Источники отмечали, что в Белом доме опасаются заморозки конфликта на Украине, ослабляющего Запад. При этом министр армии США Кристин Вормут заявляла, что конфликт на Украине может "саморазрешится в следующий год или два". По ее словам, Россия до сих пор не использовала значительную часть своих военно-воздушных и военно-морских сил.

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