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В Ростовской области сбита ракета ВСУ

08:39
  • пятница
  • 26 мая 2023

Об этом рассказал глава региона

Российская система противовоздушной обороны (ПВО) сбила украинскую ракету в районе Морозовска Ростовской области, рассказал глава региона Василий Голубев.
В ДНР уничтожен украинский зенитный ракетный комплекс С-300

Как написал политик в своем Telegram-канале, "военные выполняют свою работу". Голубев призвал местное население сохранять спокойствие.

Ранее сообщалось, что российские зенитчики перехватили восемь реактивных снарядов HIMARS за сутки. Кроме того, уничтожены 28 украинских беспилотных летательных аппаратов.

В зоне спецоперации истребители Су-35С успешно выполнили прикрытие бомбардировщиков, штурмовиков и вертолетов, которые нанесли удары по военным объектам и технике националистов. Во время одного из вылетов был уничтожен самолет ВСУ.

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