Белгородская область подверглась утреннему обстрелу ВСУ

Жертв нет

Вооруженные силы Украины начали обстрел Грайворонского городского округа Белгородской области.

"С 6:30 утра под обстрелом ВСУ находится Грайворонский городской округ. Слава богу, жертв и пострадавших нет", - написал в своем telegram-канале губернатор региона Вячеслав Гладков.

Есть повреждения на земле: разрушена летняя веранда, посечены заборы и выбиты окна. Кроме того, осколки снаряда повредили газопровод, линии электропередачи и автомобиль.

В Глотове разрушен нежилой дом, посечен фасад и выбиты окна в здании Дома культуры. Есть повреждение ограждения магазина и ближайших построек.

Ранее власти Белгородской области создали на границе с Украиной семь батальонов территориальной обороны. В них вошли почти три тысячи человек.

После начала спецоперации по защите граждан Донбасса украинские военные начали обстрелы приграничных территорий Курской, Белгородской и Брянской областей России. Есть погибшие и раненые. Также Украина неоднократно пыталась атаковать военные объекты в Крыму.

В ответ Москва предупредила киевские власти о том, что в случае продолжения атак на российские регионы могут быть нанесены удары по центрам принятия решений на Украине.

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