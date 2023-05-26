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Япония расширила санкции против России

08:59
  • пятница
  • 26 мая 2023

В черные списки включены 24 физических лица и 78 организаций

Японские власти в очередной раз решили расширить антироссийские санкции в связи со спецоперацией ВС России на Украине. В санкционные списки внесены еще 24 физических лица и 78 организаций.

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Под действие японских рестрикций попали журналистка Ольга Скабеева, генеральный директор концерна "Алмаз-Антей" Ян Новиков, командующий ВДВ России Михаил Теплинский, командующий Ракетными войсками стратегического назначения Сергей Каракаев.

Среди организаций в черных списках оказались Московский физико-технический институт, Горьковский автозавод, ЦНИИ "Электроприбор" и другие, сообщает ТАСС.

При этом заместитель министра иностранных дел России Андрей Руденко заявлял, что Москва настоятельно призывает Токио занять прагматичную линию и воздержаться от антироссийских мер, поскольку используемый японскими властями подход ведет к дальнейшей деградации двусторонних отношений.

Однако генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно заявил, что японские власти намерены укреплять санкционное давление на Россию, одновременно усиливая поддержку Украины.

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