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The Guardian: Лондон решил шантажировать Россию замороженными активами

09:22
  • пятница
  • 26 мая 2023

Великобритания потребует у России выплатить компенсацию Киеву

Великобритания не вернет замороженные государственные активы России до тех пор, пока Москва не согласится выплатить Украине компенсацию за причиненный ущерб. Об этом в четверг, 25 мая, пишет The Guardian со ссылкой на британских чиновников.
В ЕС заморозили активы Банка России на 200 млрд евро

По информации издания, власти Соединенного Королевства вместе с коллегами из Евросоюза обсуждают возможность конфискации российских государственных активов, пока решение по этому вопросу не согласовано.

В 2022 году объем российских в юрисдикции Великобритании оценивался в 26 млрд фунтов (32 млрд долларов США по текущему курсу).

Киев требует от западных союзников передать российские активы, замороженные в рамках санкций, украинским властям "на восстановление страны". Такой шаг уже предприняли США и анонсировали в Канаде.

Швейцария назвала юридически возможным использовать средства Банка России для восстановления Украины. Бельгийское правительство решило передать Украине 92 млн евро из замороженных российских активов.

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