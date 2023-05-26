Компании Маска разрешили испытывать чипы для мозга на людях

Он поможет бороться с серьезными болезнями

Компания по производству чипов для мозга Neuralink, которая принадлежит американскому предпринимателю Илону Маску, получила разрешение на клинические испытания на людях.

Имплантат поможет людям в борьбе с параличом и слепотой. Кроме того, чип позволит контролировать гормоны, работать эффективнее и справляться с тревожностью. Набор на первые клинические испытания еще не открыт.

Капсула будет крепиться за ухом, управление чипом будет осуществляться через компьютер или смартфон.

В 2016 году Neuralink уже подавала такую заявку в американское управление по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов (FDA), но получило отказ, передает РИА Новости.

Ранее Маск утверждал, что чип успешно прошел испытания на крысах и обезьянах.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"