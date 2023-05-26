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Российские выпускники сдают первые в этом году ЕГЭ

09:53
  • пятница
  • 26 мая 2023

Сегодня - химия, география и литература

Сегодня российские выпускники сдают первый в этом году Единый госэкзамен, передает "ТВ Центр".

В итоговой аттестации по трем предметам - химии, литературе и географии - примут участие 150 тысяч человек в стране и за рубежом.

На выполнение заданий отводится от 3 до 4 часов. Результаты будут объявлены не позднее 13 июня.

За ходом экзаменов следят общественные наблюдатели и сотрудники Рособрнадзора. Кроме того, все помещения оборудованы видеокамерами. На очереди обязательные предметы: 29 мая - русский язык, а 1 июня - математика.

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