Лидер Республики Сербской поддерживает политику России

Президент России Владимир Путин пытался наладить диалог с Западом по теме совместной безопасности, однако его попытки были отвергнуты. Об этом в пятницу, 26 мая, рассказал президент Республики Сербской (энтитет Боснии и Герцеговины) Милорад Додик, недавно побывавший с визитом в Москве.

Политик заявил, что Путин "заботится о своем государстве и своем народе" и всегда демонстрировал принципиальность, пытаясь "разговаривать с Западом и НАТО и наладить отношения совместной безопасности и политики".

Додик назвал себя другом Владимира Путина и подчеркнул, что для него это важно. Президент Республики Сербской рассказал, что очень ценит российского лидера, а также "тот факт, что я с ним знаком и что у меня есть возможность относительно часто с ним встречаться", сообщает РИА Новости.

Ранее в мае Додик приезжал в Москву, где его принял Владимир Путин. Лидер боснийский сербов заявил, что Россия была вынуждена начать спецоперацию на Украине. Вопреки давлению Запада по вопросу антироссийских санкций Республика Сербская решила, что мы "не будем частью этой истерики", заявил Додик. По его мнению, сложившаяся ситуация — это "не конфликт Украины и России", ситуацию "раздувает Запад".

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