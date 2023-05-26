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Москвичам пообещали похолодание почти на десять градусов

10:01
  • пятница
  • 26 мая 2023

В предстоящие выходные температура существенно снизится

Холодный атмосферный фронт придет в Москву в ночь на субботу, в воскресенье температура воздуха может опуститься до 15-17 градусов. Об этом рассказал в пятницу, 26 мая, ведущий специалист центра погоды "Фобос" Александр Синенков.

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По словам метеоролога, погода будет с переменной облачностью и кратковременными дождями. Днем в столице прогнозируется 20-22 градуса.

В воскресенье кратковременные дожди не исключены, температура поднимется лишь до 15-17 градусов в столице и 13-18 градусов в Подмосковье. В ночное время в Москве ожидается 6-8 градусов, по области — 4-9 градусов, сообщает ТАСС.

Ранее заместитель директора Института физики атмосферы имени Обухова РАН Владимир Семенов напомнил, что в конце мая — начале июня в столичном регионе чаще всего случаются шквалистые ветры и ураганы. Однако пока погода в Москве дождливая и сильной жары не было, в ближайшие несколько дней опасности ураганов нет.

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