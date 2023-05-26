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В Энергодаре предотвратили теракт

09:52
  • пятница
  • 26 мая 2023

Он готовился против журналиста

В Энергодаре (Запорожская область) предотвратили теракт против журналиста федерального СМИ.

Об этом в пятницу, 26 мая, сообщил глава общественного движения "Мы вместе с Россией" Владимир Рогов в своем telegram-канале.

"Ведутся следственные действия. Подробности позже", - отметил он. Имя журналиста и название СМИ не раскрывается.

Ранее врио губернатора Запорожской области Евгений Балицкий заявил, что ВСУ упустили шанс на контрнаступление в Запорожской области. Нет необходимости эвакуировать население Энергодара и сотрудников Запорожской АЭС.

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