Каждый день националистов отбрасывают все дальше от Хромово и Ивановского

Окраина Херсонской области. У экипажа танка сегодня рискованное и одновременно важное задание. Незаметно выйти к передовой и уничтожить здание, в котором прячутся боевики. Но не рядовые из территориальной обороны. А опытные наемники. ВСУ перебросило под Херсон более 500 иностранцев. Они, конечно, не сидят все вместе. А рассредоточились группами по 10 человек. И одно из таких укрытий удалось обнаружить разведке.

Танкисты "закидывают" по цели три снаряда. И тут же отходят. Результат есть, говорят операторы, наблюдающие за огнем с беспилотника. Вот видно, как дом, где прятались радикалы, буквально взлетает на воздух.

Контрнаступление на Херсонском участке ВСУ, скорее всего, придется в очередной раз отложить. Вот под Бериславом двумя точными попаданиями уничтожены ангары с техникой и склад боеприпасов. Еще один крупный арсенал ликвидирован уже под Краматорском. Здание полностью сгорело. Оплавились даже стеллажи.

На донецком участке, не давая боевикам передышки после поражения в Артемовске, российские войска уверенно наступают на северном фланге. Каждый день отбрасывая националистов все дальше от Хромово и Ивановского. Причем атаки на позиции радикалов здесь идут сразу с четырех сторон. И это уже однозначно коренной перелом в боях за контроль над пригородами Артемовска. Такое масштабное и уверенное продвижение стало возможным благодаря вовремя переброшенным на этот участок резервам.

Боевики "огрызаются" артиллерией. Пытаются забросить в тыл диверсантов. Но их оперативно ликвидируют десантники. Воздушная разведка в связке с батареями сегодня действует безупречно.

К Марьинке для решающего штурма военные подтягивают тяжелые огнеметные системы. А с городских окраин по отступающим боевикам прицельно бьет БМП. Под прикрытием бронетехники российским военным удалось захватить еще несколько домов. Закрепиться. И начать ликвидацию радикалов в развалинах через дорогу.

На ключевых участках, где Киев все еще надеется организовать масштабные прорывы, ВСУ пытаются наносить ответные удары. В основном с воздуха натовскими ракетами. Но почти все были перехвачены силами ПВО.

Только за минувшие день зенитчики отразили как минимум восемь воздушных атак на авдеевском, запорожском и краснолиманском направлениях. В списке ликвидированных целей - ударные беспилотники самолетного типа, дроны-разведчики и ракеты, выпущенные из установок HIMARS.

Тимур Абдуллаев, "ТВ Центр"

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