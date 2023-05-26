В Россию вернулись освобожденные из плена военнослужащие Росгвардии

Специальный борт прибыл в Москву этой ночью

Восемь месяцев без солнечного света - в прямом смысле слова. Троих бойцов Росгвардии держали в подвале - в условиях, о которых лучше не знать. Но ребята не сдались. По дороге домой сдержанно шутят. И прокручивают в памяти события.

Во время боя у разведгруппы закончились патроны, один из товарищей получил ранение. Из-под огня противника удалось уйти, к своим шли целых семь суток - и попали в засаду. Вызволить ребят из плена было непросто, но главное – получилось.

На машине в Ростов, там уже ждет самолет в Москву. И наконец-то будет можно позвонить родным.

"Рады, конечно. Дождались наконец-то. Самое главное - живые и здоровые", - говорит один из бойцов.

Чем ближе к городу - тем чаще на лицах появляются улыбки. Главная мысль - о тех, кто все это время ждал дома.

"Конечно, матери позвонил домой. Слезы радости. До сих пор не верится. Столько времени там провели... Необычные чувства", - продолжает боец.

Как второй день рождения, также говорят военные. Спецборт берет курс на столицу. Там - медицинский осмотр, если надо - лечение и реабилитация. А потом их пути разойдутся: один в Ставрополье, двое - в Северную Осетию. Наконец-то - домой.

Кирилл Парменов, "ТВ Центр"

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