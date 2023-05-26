В Вашингтоне не верят в способность Киева вернуть утраченные территории

А истребители F-16 не станут для украинской армии чудо-оружием

Торжественно Джо Байден представляет прессе кандидата на пост председателя комитетов штабов США - по сути, своего главного армейского советника - Чарльза Брауна-младшего. Президент рассказывает биографию потомственного военного: дед генерала участвовал во Второй мировой, отец служил во Вьетнаме. Ну а сам кандидат - летчик с большим стажем. Известна история: когда F-16 Брауна загорелся во время полета над Флоридой, тот катапультировался и приземлился в болоте.

"Скажу вам, что теперь он вернулся в кабину пилота с позывным "болотный парень". Но генерал Браун не только гордый американский летчик, который может надрать задницу, он был и остается оперативным руководителем", - уточнил Байден.

Сейчас комитет начальников штабов США возглавляет Марк Милли. Во время выступления Байдена он отвечал на вопросы журналистов. Сделал несколько неожиданных заявлений. Милли не слишком верит в контрнаступление ВСУ и считает, что Киев не сможет в ближайшее время вернуть утраченные территории. Сообщил, что американские истребители F-16 не станут для украинской армии чудо-оружием и не обеспечат превосходство в воздухе. На вопрос о применении американских броневиков во время диверсии в Белгородской области лишь повторил, что США с Россией не воюют.

А еще генерал оригинально интерпретировал потерю Киевом Артемовска: "Украинский народ остается решительным, их дух непоколебим. Один из примеров - битва за Артемовск, когда в течение 9 месяцев ВСУ успешно оборонялись и нанесли огромный ущерб российским войскам. Все это благодаря украинскому мужеству, тактическому и оперативному мастерству".

Совсем по-другому положение Украины оценивает профессор Чикагского университета Джон Миршаймер. Во время полуторачасовой лекции он рассказал, что огромная поддержка Запада Киеву не поможет. По его прогнозам, в результате конфликта Украина станет неполноценным государством. И единственный способ добиться мира - договориться о нейтральном статусе страны.

Миршмайер считает, что Джо Байден легко мог предотвратить эскалацию конфликта: "Администрация Байдена могла бы предотвратить конфликт, заключив с русскими сделку, которая удовлетворила бы интересы России в области безопасности, но мы просто не хотим этого делать".

Не хочет остановки боевых действий на Украине и немецкое руководство. Олаф Шольц в интервью заявил, что такое развитие событий "узаконит" территориальные приобретения России.

"Россия должна понять, что не может быть речи о том, чтобы заключить своего рода "холодный" мир, тем самым сделав, например, существующую линию фронта новой границей между Россией и Украиной. Напротив, речь должна идти о справедливом мире, а условием для этого является вывод российских войск. Не наше дело вместо Киева формулировать условия, которые он хочет выдвинуть", - сказал канцлер.

Не нашла поддержки рядовых граждан другая символическая инициатива ФРГ. Недавно немецкие власти отправили подбитый танк Т-72, стоявший в центре Берлина, в Нидерланды. По задумке это была антироссийская акция. Однако в Амстердаме, как и в столице Германии, местные жители осыпали боевую машину цветами и даже сложили вокруг него сердце как дань памяти погибшим российским воинам.

Егор Киселев, "ТВ Центр"

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