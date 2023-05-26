Собянин рассказал о новых мерах поддержки малого и среднего предпринимательства в 2023 году

Среди них - кредитование под залог интеллектуальной собственности

Сегодня в России отмечают День российского предпринимательства. Бизнесменов и самозанятых граждан столицы поздравил в своем блоге Сергей Собянин.

Мэр отметил, что в Москве почти 900 тысяч предприятий и их количество растет, несмотря на санкции. Помощь малому и среднему бизнесу оказывают городские власти.

Так, в прошлом году поддержку получили более 16 тысяч предпринимателей. Это льготные кредиты, поручительства, гранты и субсидии на сумму свыше 30 миллиардов рублей.

В этом году правительство запускает новые программы. Среди них - кредитование под залог интеллектуальной собственности.

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