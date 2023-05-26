Самая сложная обстановка - в Свердловской области

В Сибири, на Урале и Дальнем Востоке ликвидируют лесные пожары. Огнем охвачено почти 18 тысяч гектаров природных территорий, передает "ТВ Центр".

Самая сложная обстановка в Свердловской области. Там действует два десятка очагов. В борьбе со стихией задействованы вертолеты Ми-8, которые сбрасывают с воздуха тонны воды.

В Забайкальском крае за минувшие сутки пожарные-десантники потушили пламя на территории 3 тысячи гектаров. В Хабаровском крае сотрудники МЧС персонально предупреждают дачников и следят за соблюдением правил с помощью беспилотников. Это дает возможность оперативно реагировать на возникающие возгорания.

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