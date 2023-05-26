ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

В Сибири, на Урале и Дальнем Востоке ликвидируют лесные пожары

11:59
  • пятница
  • 26 мая 2023

Самая сложная обстановка - в Свердловской области

В Сибири, на Урале и Дальнем Востоке ликвидируют лесные пожары. Огнем охвачено почти 18 тысяч гектаров природных территорий, передает "ТВ Центр".

Самая сложная обстановка в Свердловской области. Там действует два десятка очагов. В борьбе со стихией задействованы вертолеты Ми-8, которые сбрасывают с воздуха тонны воды.

В Забайкальском крае за минувшие сутки пожарные-десантники потушили пламя на территории 3 тысячи гектаров. В Хабаровском крае сотрудники МЧС персонально предупреждают дачников и следят за соблюдением правил с помощью беспилотников. Это дает возможность оперативно реагировать на возникающие возгорания.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Лесные пожары
Лесные пожары
Лесные пожары
Лесные пожары
Лесные пожары
Лесные пожары
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.