Гороскоп на сегодня, 29 мая, для всех знаков зодиака

Луна в знаке Дев грустит под негативными лучами Нептуна

Овны

Вы можете поймать грустинку или начать лениться. Берегите себя, не переусердствуйте с нагрузкой, так как физически вы сегодня немного ослаблены.

Тельцы

Непростые времена: ваши Юпитер и Меркурий ведут разборки с другими планетами. Не пытайтесь ничего начинать и продавливать свои решения, это бесполезно.

Близнецы

Вас ждёт сложный день, когда нужно обращать внимание на мелочи, а это нудновато. Наберитесь терпения: зато вы наведете в своих делах порядок.

Раки

Венера в вашем знаке на своей волне - она сумела абстрагироваться и поймать удачу. Берите с нее пример и занимайтесь одним и, хорошо бы, любимым делом.

Львы

Ваш Марс потихоньку уходит от погони и начинает восстанавливать энтузиазм. Но не спешите возобновлять активность, вам нужно отдохнуть и нагулять аппетит.

Девы

Луна в вашем знаке грустит под негативными лучами Нептуна и это может снижать тонус. Если вам лениво или стало неинтересным все вокруг - это скоро пройдет!

Весы

Вам могут присниться плохие сны или возникнут проблемы с засыпанием. Уберите телефон подальше и хорошенько прогуляйтесь после работы - проветрите голову.

Скорпионы

С друзьями размолвки, непонимания, секреты - это может ранить вашу чувствительную душу. Может быть, кто-то просто перестал быть вашим другом? Пересмотрите отношения.

Стрельцы

И на работе, и дома у вас неразбериха, а у некоторых - самый настоящий хаос. Необязательно в этом признаваться публично, но делать что-то надо!

Козероги

С учебой и поездками сегодня непросто, но все быстро меняется, и завтра будет лучше. Займитесь чем-то нейтральным, хорошенько отдохните, посмотрите веселый фильм.

Водолеи

Глупые и импульсивные покупки делают все, не переживайте! Но на всякий случай постарайтесь ухитриться и не потратить сегодня существенные суммы денег.

Рыбы

Вам лучше не ходить на свидания, консультации и деловые встречи. В формате тет-а-тет вы сегодня рассеянны и неубедительны, да и память действительно может подвести.

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