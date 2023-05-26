Кабмин выделил еще 7 млрд рублей на поддержку аграриев

Средства выделят из резервного фонда правительства

Российское правительство выделяет еще 7 млрд рублей на поддержку отечественного агропромышленного комплекса (АПК). Об этом говорится в соответствующем распоряжении за подписью главы кабмина Михаила Мишустина.

Из этой суммы 3 млрд рублей предназначены на льготное кредитование аграриев. Планируется привлечь не менее 45 новых льготных кредитов на общую сумму не менее 49,5 млрд рублей.

Еще 4 млрд рублей будут направлены на компенсацию части затрат на транспортировку сельскохозяйственной и продовольственной продукции. Предполагается, что это позволит субсидировать перевозку не менее 2,6 млн тонн продукции, сообщает "Интерфакс".

В апреле Мишустин отмечал, что российское сельское хозяйство должно развиваться в том числе за счет современных научных достижений и высоких агротехнических стандартов. Кабмин направит более 800 млн рублей российским субъектам, в которых ведется обновление мощностей на сельскохозяйственных предприятиях.

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