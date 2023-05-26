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Шольц решил позвонить Путину

10:40
  • пятница
  • 26 мая 2023

За время российской спецоперации контакты лидеров двух стран сократились

Канцлер Германии Олаф Шольц планирует провести телефонный разговор с российским лидером Владимиром Путиным. Об этом глава германского правительства рассказал изданию Kölner Stadt-Anzeiger.
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Как заявил Шольц, "прошло уже некоторое время с моего последнего телефонного разговора", однако он планирует "со временем снова поговорить с Путиным".

При этом ни содержание будущей беседы, ни ее возможные сроки канцлер ФРГ не сообщил.

Ранее лидер боснийских сербов Милорад Додик заявил, что российский лидер Владимир Путин пытался наладить диалог с Западом по вопросам безопасности, однако западные державы проигнорировали эти попытки. В итоге, по словам Додика, Россия была вынуждена начать специальную военную операцию на Украине, причем это "не конфликт Украины и России", ситуацию "раздувает Запад".

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Олаф Шольц
Олаф Шольц
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