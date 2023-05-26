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ФСБ задержала трех участников убийства псковских десантников

10:31
  • пятница
  • 26 мая 2023

Жители КБР арестованы

В Кабардино-Балкарии задержали трех бывших боевиков группировок Шамиля Басаева и Хаттаба. Они участвовали в убийстве 84 псковских десантников в 2000 году.
Участник нападения на псковских десантников получил 23 года

Анзора Батырова, Асланбека Казанчева и Таймураза Накусова задержали в Баксане, Чегеме и селе Нартан. Они арестованы, в скором времени им предъявят обвинение. Роль каждого из задержанных в преступлении в настоящий момент устанавливается.

Возбуждено уголовное дело по статьям "Бандитизм", "Вооруженный мятеж" и "Посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа".

"Сформирована неопровержимая доказательная база участия в данном преступлении жителей КБР", - сообщили в ЦОС ФСБ.

СКР, в свою очередь, добавил, что проверяется причастность Батырова, Казанчева и Накусова к совершению других преступлений, не связанных с расследуемым уголовным делом.

В апреле 2023 года суд приговорил Махди Магомедова, одного из членов банды Шамиля Басаева и Эмира Хаттаба, к 23 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима по делу о нападении на псковских десантников. По данным СК, Магомедов прицельно стрелял по людям.

29 февраля 2000 года в районе села Улус-Керт Шатойского района Чеченской Республики произошло нападение на военнослужащих 6-й роты 104-го полка 76-й Псковской дивизии ВДВ. Бой продолжался до 1 марта. Погибли 84 военнослужащих, четверо получили ранения.

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