Euractiv: НАТО предложит Украине "продвинутый формат отношений"

Киев настаивает на ускоренном принятии в альянс, но НАТО не спешит

Североатлантический альянс собирается предложить Украине повысить ее статус партнера, однако не предложит пока ускоренного членства. Об этом в пятницу, 27 мая, рассказали осведомленные источники.

Как сообщает Euractiv, этот план предложить Киеву "продвинутый формат отношений" призван "показать политическую поддержку стране и ее заявке на членство".

При этом конкретные планы по вступлению Украины в НАТО остаются далекой перспективой, отмечает портал.

Киев требует от НАТО "четкий сигнал" о том, что Украина в скором времени станет членом альянса. Однако канцлер Германии Олаф Шольц предупредил, что критерии НАТО включают целый ряд условий, которые Украина в настоящее время не может выполнить, поэтому ожидать членства в блоке в обозримом будущем стране не может.

Однако источники рассказали, что на саммите альянса в Литве в июле будет создан новый орган — Совет Украина-НАТО. Предполагается, что он может стать пропуском для Киева к будущему членству в военном блоке.

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