Это вызывает беспокойство на фоне биологических экспериментов на Украине

Рост заболеваемости птичьим гриппом в России вызывает озабоченность на фоне массового падежа пернатых на Украине в 2021 году из-за биологических экспериментов. Такое заявление сделал в пятницу, 26 мая, начальник войск радиационной, химической и биологической защиты генерал-лейтенант Игорь Кириллов.

Представитель Минобороны указал, что с начала 2023 года в России зафиксировано 32 вспышки птичьего гриппа во всех федеральных округах, а ущерб сельскому хозяйству за последние три года превысил 4,5 млрд рублей.

По словам Кириллова, в распоряжении Минобороны России есть подтверждения того, что США разрабатывают на территории Украины биологическое оружие — Пентагон изучает экономически значимые инфекции в биолабораториях, расположенных вдоль границ своих геополитических противников.

При этом Пентагон создал систему глобального контроля за биологической обстановкой, базовую часть этой сети составляет научно-исследовательский институт Сухопутных войск США имени Уолтера Рида, цитирует генерал-лейтенанта РИА Новости.

Ранее в российском оборонном ведомстве уже сообщали, что в интересах Пентагона на Украине изучались условия, при которых возможна неуправляемая передача птичьего гриппа, причем изучались штаммы, способные вызывать эпидемии. Министерство энергетики США вербовало на Украине специалистов с опытом и знаниями в области оружия массового поражения.

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