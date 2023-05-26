Релейный шкаф загорелся ночью на железной дороге в Москве

На мечте ЧП заметили трех подозрительных мужчин

Релейный шкаф загорелся на железной дороге на юго-востоке Москве

Инцидент произошел в ночь на пятницу, 26 мая, по адресу: 2-я Карачаровская улица, дом 14А, строение 1. На месте заметили трех подозрительных мужчин. По предварительным данным, причиной пожара мог стать поджог.

Пожар оперативно потушили, его площадь составила чуть более одного квадратного метра, передает РИА Новости.

Злоумышленников ищут. Подробности инцидента выясняются.

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