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Релейный шкаф загорелся ночью на железной дороге в Москве

11:18
  • пятница
  • 26 мая 2023

На мечте ЧП заметили трех подозрительных мужчин

Релейный шкаф загорелся на железной дороге на юго-востоке Москве

Инцидент произошел в ночь на пятницу, 26 мая, по адресу: 2-я Карачаровская улица, дом 14А, строение 1. На месте заметили трех подозрительных мужчин. По предварительным данным, причиной пожара мог стать поджог.

Пожар оперативно потушили, его площадь составила чуть более одного квадратного метра, передает РИА Новости.

Злоумышленников ищут. Подробности инцидента выясняются.

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