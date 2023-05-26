СКР: в боях за ВСУ участвуют более 2 тысяч иностранцев

Наемники представляют более 70 стран мира

Более 2 тысяч иностранцев из 71 государства воюют против России на стороне Украины. Об этом в пятницу, 26 мая, рассказали в российском Следственном комитете.

Первый заместитель главы ведомства Эдуард Кабурнеев на совещании в Донецке доложил о расследовании уголовных дел о привлечении Украиной наемников из иностранных государств.

Следствию с помощью оперативных служб удалось установить данные иностранцев, прибывших на Украину в качестве наемников, в том числе 366 граждан Грузии, 234 – США, 233 – Великобритании, 185 – Сирии, 70 – Канады и ряда других стран.

В суды направлено 80 уголовных дел, часть из них уже рассмотрена с вынесением обвинительных приговоров, сообщает "Интерфакс".

Ранее источники в силовых структурах рассказали, что на правобережье Днепра в Херсонской области находятся около 500 иностранных наемников. Среди них много поляков, англичан, а также боевиков "Кавказского легиона", "Батальона имени Шейха Мансура" и "Грузинского легиона". Наемники селятся в частных домах, которые отобрали у местных жителей, группами по десять человек.

В апреле СКР инициировал расследование преступлений французских наемников против российских военнопленных на Украине. Наемники из Франции принимают участие в боевых действия на стороне Украины в рядах националистического батальона "Азов" (запрещенная в России террористическая организация), а также 92-й бригады Вооруженных сил Украины.

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