Политик находится во Вьетнаме с рабочей поездкой

Россия обладает преимуществами по некоторым видам вооружений. Об этом в пятницу, 26 мая, рассказал заместитель председателя российского Совета безопасности Дмитрий Медведев.

Политик подчеркнул, что "технологии гиперзвука, которыми обладает Россия, конечно, важны", однако с точки зрения удержания территории "гиперзвук не поможет".

Для этого необходимы танки, пехота, артиллерия и укрепления — первая, вторая и третья линия. А у России "с точки зрения технологий в целом" имеются преимущества, рассказал Медведев в ходе визита во Вьетнам, сообщает РИА Новости.

Ранее СМИ отмечали, что американские зенитные ракетные комплексы Patriot на Украине "превратились в магнит для российских ракет". Эти ЗРК обречены на то, чтобы подвергаться прямым атакам России сразу по прибытии на Украину, поскольку их радары выдают "массивную электромагнитную сигнатуру", которую нетрудно обнаружить.

Эта информация появилась сразу после сообщений о ликвидации пяти пусковых установок ЗРК Patriot в Киеве. Удар был нанесен российскими гиперзвуковыми ракетами "Кинжал".

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