Кадры утренней атаки украинских беспилотников на Краснодар

Здания на двух улицах получили повреждения

В Сети появились фотографии и видео ночной атаки беспилотников на Краснодар.

Как минимум один БПЛА взорвался, врезавшись в офисное здание на улице Морская. ЧП обошлось без жертв и пострадавших.

Ранее оперативный штаб сообщил о взрыве в городе и повреждениях на улицах Морская и Гаражная. Информацию о беспилотниках пока никто официально не подтверждал. Глава Краснодара Евгений Наумов сообщил, что оценка ущерба пройдет в кратчайшие сроки.

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