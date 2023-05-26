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Кадры утренней атаки украинских беспилотников на Краснодар

12:12
  • пятница
  • 26 мая 2023

Здания на двух улицах получили повреждения

В Сети появились фотографии и видео ночной атаки беспилотников на Краснодар.

Как минимум один БПЛА взорвался, врезавшись в офисное здание на улице Морская. ЧП обошлось без жертв и пострадавших.

Ранее оперативный штаб сообщил о взрыве в городе и повреждениях на улицах Морская и Гаражная. Информацию о беспилотниках пока никто официально не подтверждал. Глава Краснодара Евгений Наумов сообщил, что оценка ущерба пройдет в кратчайшие сроки.

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