Кадры утренней атаки украинских беспилотников на Краснодар

Здания на двух улицах получили повреждения
В Сети появились фотографии и видео ночной атаки беспилотников на Краснодар.
Как минимум один БПЛА взорвался, врезавшись в офисное здание на улице Морская. ЧП обошлось без жертв и пострадавших.
Ранее оперативный штаб сообщил о взрыве в городе и повреждениях на улицах Морская и Гаражная. Информацию о беспилотниках пока никто официально не подтверждал. Глава Краснодара Евгений Наумов сообщил, что оценка ущерба пройдет в кратчайшие сроки.Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"