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Спецслужбы предотвратили теракт в Геленджике

12:05
  • пятница
  • 26 мая 2023

Задержан местный житель

ФСБ предотвратила теракт в Геленджике. Задержан россиян 1981 года рождения. Кадры задержания публикует "ТВ Центр".

Как рассказали в ФСБ, задержанный местный житель был сторонником украинского неонацизма. Он планировал взорвать самодельное взрывное устройство на территории одного из объектов правоохранительных органов Краснодарского края.

Сотрудники спецслужб обнаружили в тайнике, оборудованном в лесистой местности на окраине Геленджика, готовое к применению СВУ. В квартире задержанного нашли компоненты для изготовления СВУ. Также изъяты инструкции по сборке взрывных устройств.

Возбуждено уголовное дело.

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