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Цивин получил реальный срок за хищение имущества семьи Баталова

12:19
  • пятница
  • 26 мая 2023

Его жена отделалась условным сроком

Юристу Михаилу Цивину и актрисе Наталье Дрожжиной вынесен приговор по уголовному делу о хищении имущества семьи народного артиста СССР Алексея Баталова. Решение Замоскворецкого суда Москвы было оглашено в пятницу, 26 мая.

Согласно решению судьи, Дрожжина получила четыре года колонии условно по обвинению в мошенничестве, тогда как обвинение запрашивало для нее шесть лет лишения свободы, сообщает ТАСС.

Михаилу Цивину дали пять лет лишения свободы с отбыванием в колонии общего режима. Такой же срок получил проходивший по этому делу нотариус Дмитрий Бублий, ему также запрещено в течение двух лет заниматься нотариальной практикой, сообщает BFM.ru.

Как утверждают вдова и дочь Алексея Баталова, под видом помощи в оформлении документов юрист Михаил Цивин и его жена Наталья Дрожжина, которым они полностью доверяли, провернули аферу с имуществом покойного актера: с банковских счетов пропали более 100 тысяч долларов, а доля в четырехкомнатной квартире в доме на улице Серафимовича и еще две квартиры получили новых владельцев.

По версии следствия, Цивин и Дрожжина сумели завладеть имуществом семьи Баталова благодаря договору пожизненной ренты.

Обвиняемые не признавали свою вину, а Цивин обвинил журналистов в том, что они "печатают о нас провокационные компрометирующие факты, которые абсолютно не соответствуют действительности".

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Михаил Цивин
Михаил Цивин
Вдова Баталова Гитана Леонтенко
Вдова Баталова Гитана Леонтенко
Наталья Дрожжина
Наталья Дрожжина
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