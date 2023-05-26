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МИД: Россия не намерена применять ядерное оружие из-за ситуации на Украине

12:41
  • пятница
  • 26 мая 2023

Запад обвиняет Москву в безответственности

У России нет планов применения ядерного оружия в связи с ситуацией на Украине. Об этом в пятницу, 26 мая, рассказал заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков.
Лукашенко поблагодарил Путина за ядерное оружие в Белоруссии

По словам дипломата, "наши недруги, наши враги цинично спекулируют на этой ситуации, пытаясь приписать нам отсутствующие намерения применить в связи с происходящим на Украине ядерное оружие".

В действительности никаких изменений в подходе России к этому сложному и вызывающему тревогу у многих вопросу не произошло, рассказал Рябков в интервью журналу "Международная жизнь".

Российская сторона неоднократно подчеркивала, что ее ядерная доктрина строго определяет оборонительный характер применения такого арсенала. Однако Запад обвинил Москву в безответственности из-за решения президента России Владимира Путина разместить тактическое ядерное оружие на территории Белоруссии.

25 мая белорусский лидер Александр Лукашенко рассказал о начале перемещения российского ядерного оружия в республику, а также заверил, что там оно будет находиться в полной безопасности.

Министр обороны России Сергей Шойгу уточнил, что контроль за нестратегическим ядерным оружием России в Белоруссии и решение о его применении остается за Москвой.

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