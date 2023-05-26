Собянин: В Коммунарке появится технопарк и торгово-развлекательный центр

Этот участок использовался неэффективно

Сергей Собянин принял решение о реорганизации неэффективно используемого участка в Коммунарке. На территории между улицами Александры Монаховой и Эдварда Грига появятся технопарк и торгово-развлекательный центр.

По словам мэра, в рамках программы комплексного развития территорий на месте бывших промзон и неэффективно используемых участков строится современная и нужная инфраструктура.

"Сегодня в реализации 30 проектов площадью 406,4 га. В планах - возвести больше 8,4 млн кв. м недвижимости и в результате создать порядка 93 тыс. рабочих мест", - заключил Собянин.

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