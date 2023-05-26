На станции "Университет Дружбы Народов" Троицкой линии метро началось оформление потолка

Общестроительная готовность новой станции составляет почти 75%

На строящейся станции "Университет Дружбы Народов" Троицкой ветки метро строители приступили к архитектурной отделке потолка платформенного участка. Об этом рассказал заммэра столицы Андрей Бочкарёв.

Он пояснил, что рабочие начали монтаж подсистем потолка для дальнейшей облицовки металлическими панелями. Аналогичные конструкции уже смонтированы на путевых стенах, также продолжается оформление колонн и некоторых стен платформенного участка Саянским мрамором, а пола – Сибирским гранитом, им покрыта уже пятая часть платформы.

"Согласно дизайн-проекту станции "Университет Дружбы Народов", на потолке и путевых стенах разместятся крупноформатные лицевые металлические панели, а пол и колонны на платформе отделают различными видами гранита, мрамором и габбро", – добавил Бочкарёв.

Общестроительная готовность новой станции составляет почти 75% – на ней завершены монолитные работы, почти закончена обратная засыпка котлована и полным ходом ведется монтаж инженерных систем, сообщил генеральный директор компании-подрядчика строительства. Устройство воздуховодов и трубопроводов выполнено более чем наполовину, а монтаж электрических сетей – на треть. Кравцов отметил, что строители зачастую работают с опережением графика.

Накануне ход строительства осмотрел Сергей Собянин.

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