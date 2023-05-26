Будущие контрактники назвали долг перед Родиной главной причиной решения служить

Другие идут из интереса

Пришедшие на пункт отбора контрактников в Москве рассказали о мотивах своего решения поступить на службу в войска.

Основная причина - долг перед Родиной и защита ее интересов, некоторые возвращаются в зону СВО повторно.

"Я ходил добровольцем первый раз, в январе месяце вернулся, и вот сейчас решил второй раз пойти по контракту. Я живу там недалеко, я сам с Ростовской области, недалеко от границы живу, надо родину защищать", - рассказал один из добровольцев.

Некоторые хотят попробовать себя в военной службе, поэтому решают подписать контракт.

Есть друг, который посоветовал мне пойти туда, вот по его совету пришел сюда и подписал контракт" – рассказал мужчина.

Единый пункт отбора контрактников в Москве расположен по адресу: улица Яблочкова, дом 5, строение 1. Сюда приезжают добровольцы со всей страны. В пункте будущие контрактники могут пройти собеседование и медкомиссию. Инструкторы помогут определить военную специальность.

Для оформления контракта нужны паспорт, военный билет, диплом, свидетельство о браке и рождении детей при наличии.

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