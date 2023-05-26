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Семья Баталова оценила приговор обманувшим их Цивину и Дрожжиной

12:58
  • пятница
  • 26 мая 2023

Юрист получил реальный срок, актриса отделалась условным

Вдова и дочь народного артиста СССР Алексея Баталова лишь частично удовлетворена приговором, который суд вынес юристу Михаилу Цивину и его жене, актрисе Наталье Дрожжиной по делу о хищении имущества. Об этом в пятницу, 26 мая, рассказал представитель потерпевшей стороны.
Цивин получил реальный срок за хищение имущества семьи Баталова

Адвокат Сергей Лукин пояснил, что дочь актера Мария Баталова "не согласна в части наказания Дрожжиной", которая получила четыре года колонии условно. Потерпевшие предполагали, что она получит реальный срок лишения свободы.

Что касается Цивина и нотариуса Дмитрия Бублия, которым суд дал по пять лет реального срока в колонии, эта часть приговора потерпевших устраивает, сообщает.

Адвокат Дрожжиной Вячеслав Макаров заявил, что уже подал апелляционную жалобу на судебное решение, поскольку осужденные с приговором не согласны, сообщает ТАСС.

Помимо вынесения приговора по уголовному делу о мошенничестве Замоскворецкий суд Москвы частично удовлетворил гражданский иск семьи Баталова. С подсудимых солидарно взыскали 600 тысяч рублей в счет возмещения морального вреда, 350 тысяч рублей — в счет возмещения материальных издержек, 300 тысяч рублей — в счет представителя потерпевшей стороны.

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