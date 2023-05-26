МИД пригрозил США ответом за карт-бланш Украине на удары по России

США уверяют, что не поощряют удары по России, но при этом не считают Крым и Донбасс ее частью

Российская сторона сделает выводы из звучащих из США заявлений относительно ударов Киева по территории нашей страны. Об этом в пятницу, 26 мая, рассказал заместитель главы МИД России Сергей Рябков.

По словам Рябкова, позиция Вашингтона — это "карт-бланш и абсолютная индульгенция, которая выдается американцами киевскому режиму" на удары по России. Москва сделает из этого свои выводы: и политические, и практические в военной сфере.

Замминистра отметил в интервью журналу "Международная жизнь", что "то, что в последние дни звучит из Вашингтона, это проявление наглого и самоуверенного менторства по отношению к нам и подтверждение абсолютной вседозволенности для Киева".

Американские власти позволяют снабжать украинскую армию вооружениями и военной техникой. При этом они уверяют, что не поощряют Киев наносить удары по территории России. Одновременно с этим Вашингтон называет Крым и Донбасс частью Украины — соответственно, фактически разрешая ВСУ атаковать эти земли.

Кроме того, появились свидетельства применения американской техники диверсантами, которые 22 мая атаковали Белгородскую область. Вашингтон до сих пор не комментирует это, отделываясь заявлениями о проверке соответствующей информации.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"