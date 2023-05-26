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Кремль: "Троице" Рублева предстоит реставрация

12:52
  • пятница
  • 26 мая 2023

Схема переноса в ХСС уже утверждена

Схема, по которой икона "Троица" Андрея Рублева будет перемещена в храм Христа Спасителя, уже согласована.
В Кремле прокомментировали процесс передачи "Троицы" РПЦ

Об этом в пятницу, 26 мая, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. Все меры, необходимые при транспортировке, будут соблюдены.

После того, как икону передадут в храм Христа Спасителя, специалисты примут решение о ее плановой реставрации.

"Группа специалистов будет принимать решение по ее дальнейшей реставрации, которая начнется после определенного периода", - сообщил представитель Кремля (цитата по ТАСС).

В мае президент России Владимир Путин распорядился передать икону "Троица" Андрея Рублева РПЦ. Образ будет выставлен для общенародного поклонения в храме Христа Спасителя в течение года, затем икону отвезут в Свято-Троицкую Сергиеву лавру. В РПЦ пообещали хранить "Троицу" в соответствии с требованиями специалистов Третьяковской галереи.

Дмитрий Песков отмечал, что "эта икона является большой святыней, укрывать которые в фондах музеев не совсем отвечает чаяниям". Икону перенесут в Храм Христа Спасителя на Троицу – 4 июня.

При этом экспертная комиссия, собравшаяся в Третьяковке 23 мая, пришла к выводу, что "из-за сложного и нестабильного состояния, а также непредсказуемости продолжающегося процесса негативных изменений" икону "Святая Троица" пока нельзя выносить из музея, где для нее созданы надлежащие условия.

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