В России продолжают бороться с лесными пожарами: главное к этому часу

В Амурской области в тушении задействованы сотни человек

Еще 3 тысячи гектаров леса удалось "отвоевать" пожарным-десантникам за минувшие сутки. Потушено 65 возгораний в 25 регионах страны. В Забайкалье практически полностью справились с огнем. На Урале ликвидировали 17 возгораний. Но еще два десятка очагов продолжают действовать.

Тонны воды с воздуха сбрасывают на горящие леса. Таких вылетов вертолеты Ми-8 делают до полусотни в день. На земле тоже идет работа.

В Амурской области в тушении лесных пожаров задействованы сотни человек. Бoрются с пожарами и в Бypятии. Bce oни вoзникли из-зa нeocтopoжнoгo oбpaщения c oгнeм.

В республике Коми в связи с наступающим потеплением жителям запретили разводить костры на дачах и приусадебных участках.

В Хабаровском крае сотрудники МЧС персонально предупреждают дачников и следят за соблюдением правил с помощью беспилотников. Это дает возможность оперативно среагировать на возникшее возгорание.

"Авиалесоохрана" продолжает следить за обстановкой. Специалисты ведут космический мониторинг местности, авиационное, наземное патрулирование. Работы предстоит еще много. Впереди - период летней жары.

Елена Сахно, "ТВ Центр"

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