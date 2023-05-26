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В России продолжают бороться с лесными пожарами: главное к этому часу

14:50
  • пятница
  • 26 мая 2023

В Амурской области в тушении задействованы сотни человек

Еще 3 тысячи гектаров леса удалось "отвоевать" пожарным-десантникам за минувшие сутки. Потушено 65 возгораний в 25 регионах страны. В Забайкалье практически полностью справились с огнем. На Урале ликвидировали 17 возгораний. Но еще два десятка очагов продолжают действовать.
Человеческий фактор: как справиться с лесными пожарами

Тонны воды с воздуха сбрасывают на горящие леса. Таких вылетов вертолеты Ми-8 делают до полусотни в день. На земле тоже идет работа.

В Амурской области в тушении лесных пожаров задействованы сотни человек. Бoрются с пожарами и в Бypятии. Bce oни вoзникли из-зa нeocтopoжнoгo oбpaщения c oгнeм.

В республике Коми в связи с наступающим потеплением жителям запретили разводить костры на дачах и приусадебных участках.

В Хабаровском крае сотрудники МЧС персонально предупреждают дачников и следят за соблюдением правил с помощью беспилотников. Это дает возможность оперативно среагировать на возникшее возгорание.

"Авиалесоохрана" продолжает следить за обстановкой. Специалисты ведут космический мониторинг местности, авиационное, наземное патрулирование. Работы предстоит еще много. Впереди - период летней жары. 

Елена Сахно, "ТВ Центр"

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