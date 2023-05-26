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У выпускников школ начались Единые госэкзамены

15:04
  • пятница
  • 26 мая 2023

В первый день одиннадцатиклассники сдавали ЕГЭ по географии, литературе и химии

Чистый лист бумаги и ручка. Положиться сегодня можно только на свои знания. Школьники сдают ЕГЭ по литературе, химии и географии. В последнем - есть нововведения.
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"По географии в этом году добавили распечатывание контурных карт, то есть выпускники теперь могут воспользоваться контурными картами, которые мы распечатали", - объяснил Александр Замотин, руководитель пункта проведения экзамена.

Одни усердно готовились к экзаменам. Другие надеются исключительно на удачу.

Камеры видеонаблюдения - обязательный атрибут ЕГЭ. На экранах - прямая трансляция. За ходом экзаменов следят общественные наблюдатели, сотрудники Рособрнадзора. Списать или воспользоваться смартфоном невозможно. За это сразу удалят с экзамена.

"Использование мобильных телефонов либо шпаргалок, разговоры среди участников, нарушение процедуры проведения экзамена в части увеличения времени или еще какие-то нарушения - все это сотрудники ситуационного центра выявляют", - указала Тамара Романова, заместитель начальника управления государственного надзора департамента образования Москвы.

Взять с собой бутылку воды или шоколадку - можно. В этом году разрешили принести и предметы, необходимые в сдаче конкретных дисциплин. Например, на литературу - орфографический словарь, на химию - калькулятор, на географию - линейки. Вооружившись транспортирами, выпускники приступили к выполнению заданий.

Единый госэкзамен сегодня сдают около 150 тысяч человек. Те. кто сами выбрали эти предметы. На следующей же неделе ЕГЭ предстоит сдавать всем выпускникам. Впереди - экзамены по русскому языку и математике. 

Елена Сахно, "ТВ Центр"

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