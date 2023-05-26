В Склифе спасли пациента с сосудистой аномалией на затылке

Огромный клубок переплетённых артерий и сосудов мог разорваться в любой момент

Осмотры, контрольные исследования - Александр Маслов уже готовится к выписке. Уникальный пациент. В институте Склифосовского в его случае и рады бы использовать мировой опыт, но ничего подобного в медицинской литературе просто не нашли. В клинику Александр поступил буквально в критическом состоянии.

"При осмотре у пациента было выявлено объемное образование в затылочной области - достаточно больших размеров. На данное образование была наложена повязка, которая была пропитана кровью. Это же нас сразу насторожило", - рассказал Станислав Рощин, врач-нейрохирург НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

Александр рассказывает - еще в подростковом возрасте у него появилась небольшая шишка в области затылка. Не обращал внимания, поскольку совсем не беспокоила. Но в 2000-м травмировал шею и стал замечать, что шишка постепенно растет. В результате она достигла гигантских размеров - фактически с саму голову. Стали образовываться свищи, началось кровотечение. После обследования Александру поставили диагноз - мальформация. Это сосудистая аномалия - большой клубок переплетенных артерий и сосудов. Он очень опасен, поскольку может разорваться в любой момент.

Врачи в разных клиниках разводили руками - ни с чем подобным никогда не сталкивались. Взялись помочь Александру только в Склифе. Удалить образование за одну операцию оказалось невозможно. Лечение проводили в пять этапов.

"Нужно было убрать гнойные и кровавые сосуды, они кровили, естественно, потому что мальформация - это ненормальная стенка сосуда, она не поддается обычным методам остановки кровотечения. Кожа была перфорирована, гнойная, а нам нужно было закрыть ему эту дырку в голове", - объяснил Андрей Гринь, руководитель научного отделения неотложной нейрохирургии НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

"Все это оперативное вмешательство длилось около пятнадцати часов, было трудоемким. Но совместными усилиями у нас получилось справиться", - уточнил Василий Каранадзе, заведующий 1-м нейрохирургическим отделением НИИ скорой помощи имени Склифосовского.

После удаления такого большого новообразования, конечно же, понадобилась пластика. В проведении операции участвовала целая команда врачей - и не только эндоваскулярные, микро- и нейрохирурги. Поскольку была большая потеря крови, порядка пяти с половиной литров, понадобилась помощь трансфузиологов и целой бригады анестезиологов.

"Пациент в дальнейшем был переведен в нейрохирургическую реанимацию, где был разбужен спустя четыре часа после оперативного вмешательства, пришел в ясное сознание и с нами общался", - отметила Ирина Гончарова, старший научный сотрудник отделения анестезиологии.

Лечение продлилось два месяца. После операции Александр постепенно привыкал жить без ненужной второй головы. Сейчас он чувствует себя хорошо. Врачи готовы его выписать. Говорят, здоров и может вести самый обычный образ жизни без каких-либо ограничений.

Юлия Богоманшина, "ТВ Центр"

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