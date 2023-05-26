В гараже на юге Москвы нашли породистых кошек и попугаев

Несколько дней они были заперты в помещении без еды и воды

В ветклинике сейчас - прямо-таки парад лучших кошачьих пород планеты. Персы, экзоты, шиншилла, шотландцы. Большинство - с ошейниками и именами. Правда, состояние у всех - удручающее. Врачи говорят, все в дефиците веса, голодные, при этом - добродушные и ласковые.

Двенадцать кошек сюда привезла Виктория. Она давно помогает пушистым, но с такой ситуацией столкнулась впервые.

"В чате кинули информацию о том, что нужно срочно забирать кошек из гаража, в котором закрыли неизвестное количество кошек. Около 15. Хозяин гаража вообще не выходил на связь", - рассказывает она.

Действовать пришлось быстро. Из-за жалоб местных жителей на шум и вонь гараж решено было вскрыть. Животные бросались на воду и еду, пытались разбежаться. В глубине гаража оказались еще и клетки с экзотическими птицами. Волонтеры не успевали выносить найденышей не свежий воздух.

Виктория забрала 12 кошек. Одна оказалась беременной, рожала в ветклинике. Тем временем удалось дозвониться до хозяина гаража.

"Это кошки заводчицы, но она умерла. Мне передала их ее дочь", - сказал он.

По словам Дениса, он стал жертвой собственной доброты. У него почти все родственники - ветеринары. И он сам спасает животных. Дома живут два уличных пса. Зимой к нему обратилась за помощью расстроенная девушка, получившая в наследство большое количество породистых котов. И он не смог отказать. Еще в феврале арендовал гараж, котов лечил, кормил, ухаживал, пытался пристроить. А недавно улетел в командировку, оставив свое мяукающее хозяйство на знакомую. Та - пропала. А вот кошек - нашли.

"Они все требуют лечения. Если есть желающие забрать кошек - курировать, заниматься, лечить, пристраивать или себе, например, забрать, то, конечно, проще это делать сообща", - говорит Виктория.

Ольга Стрельцова, "ТВ Центр"

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