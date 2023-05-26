Собянин пригласил горожан на площадки фестиваля "Рыбная неделя в Москве"

На "Рыбную неделю" доставили более 250 тонн рыбы и морепродуктов

В Москве открылся традиционный гастрономический фестиваль "Рыбная неделя". Ценителей даров моря ждут на 26 площадках, сообщил Сергей Собянин.

Один из самых вкусных проектов "Московских сезонов" предлагает широчайший выбор рыбных деликатесов. По ассортименту торговых шале можно изучать географию России: мурманская треска, каспийская кефаль, дальневосточный кальмар и камчатский краб. Вся продукция напрямую от поставщиков.

Всего на фестиваль доставлено более 250 тонн рыбы и морепродуктов.

"Одной только олюторской сельди, к которой гости фестиваля питают особую слабость, завезено 12 тонн. Хватит и мидий, и окуня, и корюшки, и мяса рапанов, и много чего еще вкусного и полезного. Как и в прошлые годы, к "Рыбной неделе в Москве" присоединилось более 3 тыс. магазинов и свыше 120 рынков и ярмарок. В эти дни они установят "акционные" цены на многие виды рыбы и морепродуктов и организуют специальные дегустационные программы", - написал мэр на своем сайте.

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