Россия включит контактные линзы в перечень параллельного импорта

Производитель ранее заявил о прекращении поставок в Россию

Министерство промышленности и торговли России внесет контактные линзы ряда производителей в перечень параллельного импорта. Об этом в ведомстве рассказали в пятницу, 26 мая.

Как уточнили в министерстве, в течение двух недель список товаров, которые можно ввозить в Россию по схеме параллельного импорта, будет расширен. Этот механизм призван обеспечить российских потребителей необходимыми товарами в условиях санкционных ограничений.

В перечень внесут контактные линзы от Alcon Laboratories, Bausch & Lomb, J&J, цитирует сообщение Минпромторга РИА Новости.

Минпромторг ранее заверил, что российским потребителям не грозит дефицит контактных линз, поскольку другие производители не заявляли о планах прекращать их поставки в страну. Кроме того, у отечественных компаний имеются необходимые производственные мощности, чтобы обеспечить россиян линзами.

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