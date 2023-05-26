Власти Краснодара назвали причину взрыва в городе

Обошлось без жертв

Причиной взрыва на Морской улице в Краснодаре стало падение двух беспилотных летательных аппаратов. Об этом в пятницу, 26 мая, рассказал глава Краснодарского края Вениамин Кондратьев.

Как уточнил политик в своем Telegram-канале, близлежащие здания получили повреждения, однако жизнеобеспечивающая инфраструктура не пострадала.

Главным Кондратьев назвал то, что это происшествие обошлось без жертв. Губернатор поблагодарил спецслужбы за оперативные и профессиональные действия. Следственные мероприятия продолжаются.

Как уточняет Mash, первый взрыв прозвучал примерно в 04:08, второй — в 04:21. Очевидцы услышали характерный звук дребезжащего мотора, как у мопеда, после этого раздался взрыв и возникла яркая вспышка. От ударной волны заложило уши. Некоторым удалось запечатлеть на видео, как над городом проносится дрон.

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