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В Испании на смену засухе пришли аномальные ливни с градом

14:52
  • пятница
  • 26 мая 2023

Больше всего пострадал городок Сант-Илири-Сакальм

Аномальные ливни с мощным градом обрушились на испанскую провинцию Жирона. На смену самой продолжительной засухе 21-го века пришли проливные дожди, передает "ТВ Центр".

Больше всего пострадал городок Сант-Илири-Сакальм. Там количество осадков и забитые канализационные стоки привели к тому, что вода затопила улицы и первые этажи зданий.

Не ожидая такого развития событий, многие водители оказались в ловушке. Для расчистки дорог от скопления снега и града пришлось привлекать специальную технику. Повышенный уровень природной опасности введён и в ряде других регионов страны.

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