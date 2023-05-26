Россия выразила официальный протест США за высказывания по Украине

Москва возмущена позицией Вашингтона

Посольству США в Москве заявлен решительный протест в связи с заявлениями помощника по национальной безопасности президента США Джейка Салливана по ситуации вокруг Украины. Об этом в пятницу, 26 мая, рассказали в российском МИД.

Недовольство России вызвало заявление Салливана о том, что США не одобряют удары по России, но не считают Крым и Донбасс российской территорией.

Ведомство вызвало старших дипломатов американской дипмиссии. Им указали, "что враждебные действия США, давно ставших стороной конфликта, ввергли российско-американские отношения в глубокий и опасный кризис, чреватый непредсказуемыми последствиями".

Вашингтону пора усвоить, что любые формы агрессии против России будут и впредь неизменно встречать самый решительный отпор, подчеркивается на официальном сайте МИД России.

Ранее заместитель российского министра иностранных дел Сергей Рябков заявил, что позиция Вашингтона — это "карт-бланш и абсолютная индульгенция, которая выдается американцами киевскому режиму" на удары по России. По словам дипломата, "то, что в последние дни звучит из Вашингтона, это проявление наглого и самоуверенного менторства по отношению к нам и подтверждение абсолютной вседозволенности для Киева".

При этом замглавы российского Совбеза отмечал, что ответственность за атаку украинских диверсантов на Белгородскую область, при которой погиб человек и были ранены более десяти мирных жителей, лежит в том числе на Соединенных Штатах.

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