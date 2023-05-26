ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Компания Michelin продала российский бизнес

14:40
  • пятница
  • 26 мая 2023

Французская фирма решила покинуть Россию после начала спецоперации

Французский производитель шин Michelin продал российский бизнес местному дистрибутору "Пауэр Интернэшнл-шины". Об этом в пятницу, 26 мая, пишет "Коммерсантъ". При этом сумма сделки не сообщается.

Ожидается, что Michelin отразит свои расходы из-за ухода из России в отчетности в мае 2023 года. Как утверждают в компании, это не окажет влияния на прогноз на 2023 год.

Ранее сообщалось, что решение покинуть российский рынок обошлось Michelin в 202 млн евро убытков, а чистая прибыль компании в результате этого шага снизилась с 1,03 млрд евро в 2021 году до 843 млн евро в 2022 году.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что "те, кто ушли, терпят миллиардные издержки", тогда как "наши отечественные предприятия заполняют освободившиеся ниши, наращивают объемы".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Компания Michelin
Компания Michelin
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.