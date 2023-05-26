Компания Michelin продала российский бизнес

Французская фирма решила покинуть Россию после начала спецоперации

Французский производитель шин Michelin продал российский бизнес местному дистрибутору "Пауэр Интернэшнл-шины". Об этом в пятницу, 26 мая, пишет "Коммерсантъ". При этом сумма сделки не сообщается.

Ожидается, что Michelin отразит свои расходы из-за ухода из России в отчетности в мае 2023 года. Как утверждают в компании, это не окажет влияния на прогноз на 2023 год.

Ранее сообщалось, что решение покинуть российский рынок обошлось Michelin в 202 млн евро убытков, а чистая прибыль компании в результате этого шага снизилась с 1,03 млрд евро в 2021 году до 843 млн евро в 2022 году.

Спикер Госдумы Вячеслав Володин отмечал, что "те, кто ушли, терпят миллиардные издержки", тогда как "наши отечественные предприятия заполняют освободившиеся ниши, наращивают объемы".

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