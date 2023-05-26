Экс-сотрудник МВД получил пожизненный срок за убийство школьницы в Тюмени

Преступление было совершено в 2021 году

Мосгорсуд приговорил бывшего сотрудника МВД Виталия Бережного к пожизненному сроку за изнасилование и убийство восьмилетней девочки в Тюмени. Об этом в пятницу, 26 мая, рассказали ТАСС в пресс-службе суда.

30 июня 2021 года восьмилетняя школьница ушла из дома на прогулку и не вернулась. После продолжительных поисков пакет с останками ребенка был обнаружен на берегу озера Оброчное. В ходе следственных действий был установлен подозреваемый в совершении преступления — 40-летний местный житель Виталий Бережной, бывший сотрудник МВД.

Экспертиза ДНК подтвердила совпадение следов на теле убитой девочки с образцами задержанного. На допросе Бережной сообщил, что заманил школьницу в квартиру, связал, изнасиловал и задушил. Для сокрытия следов преступления мужчина спрятал тело.

Следственный комитет России инициировал служебную проверку в отношении руководителя следственного управления СКР по Тюменской области Александра Кублякова из-за неэффективного расследования пропажи школьницы. Федеральные следователи выяснили, что Кубляков плохо организовал поисковые и оперативные мероприятия после исчезновения ребенка.

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