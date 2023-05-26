ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Экс-сотрудник МВД получил пожизненный срок за убийство школьницы в Тюмени

15:00
  • пятница
  • 26 мая 2023

Преступление было совершено в 2021 году

Мосгорсуд приговорил бывшего сотрудника МВД Виталия Бережного к пожизненному сроку за изнасилование и убийство восьмилетней девочки в Тюмени. Об этом в пятницу, 26 мая, рассказали ТАСС в пресс-службе суда.

30 июня 2021 года восьмилетняя школьница ушла из дома на прогулку и не вернулась. После продолжительных поисков пакет с останками ребенка был обнаружен на берегу озера Оброчное. В ходе следственных действий был установлен подозреваемый в совершении преступления — 40-летний местный житель Виталий Бережной, бывший сотрудник МВД.

Экспертиза ДНК подтвердила совпадение следов на теле убитой девочки с образцами задержанного. На допросе Бережной сообщил, что заманил школьницу в квартиру, связал, изнасиловал и задушил. Для сокрытия следов преступления мужчина спрятал тело.

Следственный комитет России инициировал служебную проверку в отношении руководителя следственного управления СКР по Тюменской области Александра Кублякова из-за неэффективного расследования пропажи школьницы. Федеральные следователи выяснили, что Кубляков плохо организовал поисковые и оперативные мероприятия после исчезновения ребенка.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"
Главное сегодня
Виталий Бережной в суде
Виталий Бережной в суде
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2023 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама в эфире телеканала reklama@tvc.ru
Форма обратной связи

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.