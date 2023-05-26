Россию возмутило строительство Польшей стены в Беловежской пуще

Такие действия недопустимы

Россия считает недопустимым строительство заградительного сооружения Польшей в Беловежской пуще. Об этом заявил в пятницу, 26 мая, министр природных ресурсов и экологии России Александр Козлов.

Политик заявил, что Россия разделяет озабоченность Белоруссии и считает недопустимым подобные действия.

Российское Минприроды обратилось в Центр всемирного наследия ЮНЕСКО, чтобы их мониторинговая миссия оценила влияние постройки на уникальные экосистемы Беловежской пущи. Политика не должна влиять на природу, цитирует Козлова ТАСС.

Ранее сообщалось, что таможенные органы Латвии, Литвы, Норвегии, Польши, Финляндии, Швеции и Эстонии ужесточат контроль на границе с Россией. К такой договоренности пришли представители этих государств на встрече в Хельсинки. Как рассказали в МИД Финляндии, на встрече обсуждалось применение мер, направленных на пресечение обхода санкций Евросоюза Россией и Белоруссией.

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"