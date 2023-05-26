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Российские средства ПВО перехватили две ракеты Storm Shadow

15:27
  • пятница
  • 26 мая 2023

Ведомство обнародовало новые данные о потерях ВСУ

Минобороны России в пятницу, 26 мая, обнародовало свежие данные о ходе проведения специальной военной операции (СВО).
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Отмечается, что в Харьковской области пресечены действия двух украинских диверсионно-разведывательных групп. "Потери противника составили до 35-ти украинских военнослужащих, три автомобиля, а также гаубица "Мста-Б", - говорится в Телеграм-канале оборонного ведомства.

На донецком направлении потери ВСУ за сутки составили 190 военнослужащих. На южно-донецком и запорожском направлениях Киев потерял более 120 украинских военнослужащих.

В Минобороны также сообщили, что российские средства ПВО за сутки перехватили ракету "Гром-2", две ракеты Storm Shadow, а также уничтожили 20 украинских беспилотников.

Накануне стало известно, что ВС России пресекли действия четырех украинских ДРГ. Российские силы также поразили 95 артиллерийских подразделений ВСУ на огневых позициях.

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