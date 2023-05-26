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Новое российское оружие серьезно обеспокоило Лондон и Вашингтон

15:21
  • пятница
  • 26 мая 2023

Западные эксперты признаются, что у них по спине бегут мурашки

Новый вид российских вооружений отличается быстротой и маневренностью, он представляет сложную задачу для обороны любой страны. Гиперзвуковые ракеты "Циркон" стали серьезным вызовом для Запада - их очень трудно сбить, пишет обозреватель Гарри де Кетвилль в статье для The Telegraph.

Гиперзвуковые "Цирконы" начали серийно поставлять в войска
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Появление российских гиперзвуковых ракет автор материала назвал началом очередного этапа боевых действий. Запад пытается найти контрмеры, однако русские продолжают модернизировать "Цирконы", чтобы они могли достичь цели.

Западные военные стратеги признают, что от ракет, подобных российскому "Циркону", у них по спине бегут мурашки. Новое оружие вызывает озабоченность не только в Лондоне, но и в США. Ведь "Циркон" - мощное противокорабельное оружие. Это прямая угроза авианосцам, которые до сих пор позволяли США проецировать свою мощь по всему миру.

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