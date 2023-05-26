Путин призвал российский бизнес вернуть свои позиции на рынке

Президент поднял тему поддержки предпринимательства

Президент России Владимир Путин в пятницу, 26 мая, провел встречу с членами общественной организации "Деловая Россия". Глава государства предложил объявить в России пятилетие созидательного предпринимательского труда.

Как отметил российский лидер, большинство отечественных бизнесменов делом показали, что их интересы связаны именно с Россией. Однако наша страна не должна замыкаться только на внутреннем рынке — это путь к автаркии, подчеркнул президент.

Владимир Путин призвал российский бизнес возвращать свои позиции на рынке и пообещал, что государство продолжит поддерживать предпринимателей, в том числе снижать административную нагрузку на бизнес. Кроме того, кабмин должен в ближайшее время завершить проработку инициатив по декриминализации уголовного законодательства в сфере бизнеса.

Глава государства также выступил с инициативой разработать стандарт социального капитала бизнеса и включить в него различные стимулы для предпринимателей, сообщает ТАСС.

Ранее российский лидер отмечал, что в России есть много ниш, где "школы хорошие, и руки хорошие, и компетенция, оказывается, есть". Президент подчеркнул, что в некоторых отраслях экономики в России "и по качеству часто получается даже выше". Вместе с тем Путин признал, что в ряде отраслей и направлений экономики "ясно, что зависимость будет сохраняться достаточно долго, а в некоторых случаях она неизбежно будет – с учетом разделения труда".

Все самое интересное - в нашем канале "Дзен"