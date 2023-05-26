Сербскую армию привели в состояние максимальной готовности

Причина – ситуация в Косово

Армия Сербии приведена в состояние максимальной готовности. Сербский президент Александр Вучич признал ситуацию в самопровозглашенном Косово напряженной и призвал НАТО предотвратить насилие над сербами в этом регионе.

Как сообщили местные СМИ, Вучич отдал приказ вооруженным силам в срочном порядке выдвинуться к административной границе с Косовом и Метохией. Задача – предотвратить насилие, которое специальная полиция премьера непризнанного Косова Альбина Курти применяет против сербского народа в Звечане, Зубином Потоке и Лепосавиче.

Ситуация в Косово снова обострилась после выборов, которые прошли в конце апреля. Сербское большинство на севере Косово и Метохии бойкотировало голосование, официальный Белград также не признал его результаты: при явке всего 3,47% в населенных преимущественно сербами районах "победили" кандидаты от албанских партий. Вучич 12 мая обвинил власти самопровозглашенной республики в разжигании вооруженного конфликта, а страны Запада — в попустительстве и двойных стандартах, передает ТАСС.

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